Nevşehir'de İki Şüpheli Sahte Dolarla Yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, piyasaya sahte para süren iki şüphelinin üst ve araçlarında sahte ABD doları ele geçirdi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de jandarma ekipleri, piyasaya sahte para süren iki şüphelinin üst ve araçlarında sahte ABD doları ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki şüphelinin piyasaya sahte ABD doları sürdüğünün belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramada 19 adet 100 dolarlık, bir adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.