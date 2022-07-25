Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

R.K. idaresindeki 50 AT 115 plakalı kamyonet, Nevşehir'den Acıgöl ilçesi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında, M.U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobilin yan tarafına çarpıp karşı şeride savruldu. Ardından yolun karşısından gelen H.K'nin kullandığı 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü R.K. ile otomobilde bulunan sürücü H.K, eşi N.K, çocukları N.E.K, ve İ.E.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Nevşehir Güncel Haberler

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