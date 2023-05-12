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Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Nevşehir'de çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Nevşehir-Ürgüp Karayolunda seyir halinde olan M.T. idaresindeki 50 ZA 349 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Kavak Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AHN 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Güncel Haberler

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