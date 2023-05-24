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Nevşehir'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Niğde'den Nevşehir yönüne seyreden Habib D. yönetimindeki 51 BN 916 plakalı minibüs, Til Kavşağı'nda, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu Nevşehir Niğde Güncel Haberler

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