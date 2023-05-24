Nevşehir'de iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, iki minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Til kavşağında meydana geldi. Habib Demir yönetimindeki 51 BN 916 plakalı minibüs, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 51 BN 916 plakalı minibüs devrilirken, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.