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Nevşehir'de "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı

Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı bölgelerdeki uygulama kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu.

Uygulamada, 197 araç ve sürücüsü denetlendi. 25 sürücüye toplamda 27 bin 237 lira para cezası uygulandı, iki araç trafikten men edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Jandarma Nevşehir Tragger Güncel Haberler

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