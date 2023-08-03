Nevşehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Uygulama sonucunda 408 şahıs ve 89 araç sorgusu yapılırken 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması' başlattı. Uygulama sonucunda; 408 şahıs ve 89 araç sorgusu yapılırken 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR