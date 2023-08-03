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Nevşehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Şahıs Yakalandı

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Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Uygulama sonucunda 408 şahıs ve 89 araç sorgusu yapılırken 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'aranan şahıslar ve araçlara' yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması' başlattı. Uygulama sonucunda; 408 şahıs ve 89 araç sorgusu yapılırken 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Jandarma Tragger Güncel Haberler

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