Nevşehir'de Husumet Nedeniyle 2 Kardeş Öldürüldü, Baba ve Oğlu Tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, husumetli komşuları 2 kardeşi tüfekle vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı.

İlçeye bağlı Topaç köyünde, 2 kardeşin araçlarında silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan baba E.C. ile oğlu A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

E.C, oğlu A.C. ile 7 Eylül'de aracıyla, ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş'nin bulunduğu aracı takip etmiş ve Topaç köyü Karapınar mevkisinde yollarını keserek silahla ateş açmış, 2 kardeş yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırılmış, oğlu ise gözaltına alınmıştı.