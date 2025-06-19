Nevşehir'de Hırsızlık Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir zanlı, güvenlik kameraları yardımıyla tespit edilerek yakalandı. Yaklaşık 50 bin lira değerinde giysi ve kişisel bakım ürünleri çaldığı belirlenen G.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezindeki farklı mağazalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Ö. olduğunu tespit etti.

Gittiği mağazalarda ürünlerin alarmını çıkararak yaklaşık 50 bin lira değerinde giysi ve kişisel bakım ürünleri çaldığı belirlenen G.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

Yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

Ortalığı karıştıracak iddia: Trump, saldırı planını onayladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.