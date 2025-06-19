Nevşehir'de Hırsızlık Yapan Zanlı Gözaltına Alındı
Nevşehir'de alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir zanlı, güvenlik kameraları yardımıyla tespit edilerek yakalandı. Yaklaşık 50 bin lira değerinde giysi ve kişisel bakım ürünleri çaldığı belirlenen G.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezindeki farklı mağazalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Ö. olduğunu tespit etti.
Gittiği mağazalarda ürünlerin alarmını çıkararak yaklaşık 50 bin lira değerinde giysi ve kişisel bakım ürünleri çaldığı belirlenen G.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.