Nevşehir'de Hırsızlık Olayında 5 Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'de Hırsızlık Olayında 5 Şüpheli Yakalandı
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Nevşehir'de bir büfeden 5 bin TL değerinde sigara çalan 5 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri ve polis operasyonuyla yakalandı.

NEVŞEHİR'de, büfeden 5 bin TL değerinde sigara çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda büfenin ve etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A. olduğunu belirledi. 5 bin lira değerinde sigara çalan 5 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan, büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin büfenin kepenginin bir kısmını kaldırarak, elleri ile sigaralara uzandıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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