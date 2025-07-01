Nevşehir'de Hırsızlık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Hırsızlık: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Nevşehir'de bir büfeden 5 bin TL değerinde sigara çaldığı öne sürülen 5 kişi hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR'de, büfeden 5 bin TL değerinde sigara çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda büfenin ve etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A. olduğunu belirledi. 5 bin lira değerinde sigara çalan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin büfenin kepenginin bir kısmını kaldırarak, elleri ile sigaralara uzandıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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