Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 61 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, toplam 285 personel, helikopter, dron ve dedektör köpekleri ile 64 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldığı belirlendi.

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.