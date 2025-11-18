Haberler

Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 40 Zanlı Gözaltına Alındı

Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 40 Zanlı Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar dikkat çekti.

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların belirlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 247 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
