Nevşehir'de Havai Fişek Yangını Söndürüldü
Nevşehir'in Betlik Mahallesi'nde havai fişeklerin sebep olduğu otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Nevşehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Betlik Mahallesi Kayaşehir mevkisindeki otluk alanda, iddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel