Nevşehir'de Halkı Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçundan Tutuklama
Nevşehir'de 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanan C.T., yerel bir internet sitesinin sahibi olarak gözaltına alındı. Dijital materyallere el konulurken, işlem sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerel bir internet sitesinin sahibi C.T'nin adresine operasyon düzenledi.
Ekipler, C.T'yi gözaltına aldı, ikamet ve iş yerindeki aramada çeşitli dijital materyallere el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel