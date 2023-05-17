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Nevşehir'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Nevşehir'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Güncel Haberler

Nevşehir'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Nevşehir'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Muharrem Türkavcı idaresindeki 50 HO 1113 plakalı halk otobüsüne binen İsmail Çapacı (65), yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

2000 Evler Mahallesi'nden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine seyreden otobüsün şoförü Türkavcı, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak Çapacı'yı özel hastaneye götürdü.

Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Çapacı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlarca görüntülendi.

Türkavcı, gazetecilere, üzerine düşeni yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Yolcular bir kişinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım, adamın benzi sararmıştı. Araçtakilerden birisi hemşireymiş, 'Kalp krizi geçiriyor.' dedi. Oradan hemen aracı ters yöne çevirdim. Kornaya basınca diğer sürücüler yolu açtı ve hastaneye ulaştırdık." dedi.

Çapacı ise daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini, araçta bir anda fenalaştığını belirterek, otobüs şoförü ve kendisine destek olan yolculara teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Tragger Akif Güncel Haberler

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