Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 3 Yaralı
Nevşehir'de bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 06 DMF 936 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel