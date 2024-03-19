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Nevşehir'de Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlatıldı

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Nevşehir Valiliği himayesinde sivil toplum kuruluşlarınca "1 günlük kazancım Gazze'ye" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamlar sonucunda bölgede ciddi boyutta gıda krizi yaşanıyor. Ramazan ayı dolayısıyla mazlum halka destek olmak amacıyla kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanyaya tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Nevşehir Valiliği himayesinde sivil toplum kuruluşlarınca "1 günlük kazancım Gazze'ye" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamların sonucunda bölgede ciddi boyutta gıda krizinin baş gösterdiği belirtildi.

Ramazan ayı dolayısıyla mazlum halka destek olmak amacıyla kentteki sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan-ı Şerif'te Nevşehir Valiliği himayelerinde başlatılan, Nevşehir Filistin'e Destek Platformunun organize ettiği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek verdiği kampanyaya tüm vatandaşlarımızı imkanları ölçüsünde destek vermeye davet ediyoruz. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarının hesapları üzerinden yardımlarını ulaştırabilirler."

Kaynak: AA / Güncel

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