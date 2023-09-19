Nevşehir'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitlik Parkı'ndaki tören, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı Ali Biçkin, Gaziler Günü'nün, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı verildiği 19 Eylül 1921'den beri kutlandığını hatırlatarak, "Milletimiz şanlı tarihimiz boyunca hür ve bağımsız yaşamayı, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saymıştır. Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Bir öğrencinin şiir okumasının ardından tören sona erdi.