Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.P, N.S.S, R.Ş, D.Ş. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polisin 14 Ekim'de, kent merkezi, Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda kesici delici alet ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.