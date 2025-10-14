Haberler

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 6 Kadın Kurtarıldı

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 6 kadınsa kurtarıldı. Masaj salonlarında yapılan aramalarda bıçak ve para ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Göreme beldesindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K. adlı şüpheliler, adreslerinde yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak ve fuhuştan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 6 kadın ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
