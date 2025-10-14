Haberler

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Nevşehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kesici delici alet ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi, Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.P, N.S.S, R.Ş, D.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda kesici delici alet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
