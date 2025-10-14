Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi, Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.P, N.S.S, R.Ş, D.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda kesici delici alet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.