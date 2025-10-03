Haberler

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, masaj salonunda fuhşa teşvik ve aracılık yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı. İncelemenin ardından işletmenin ortağı R.P. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

