Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Masaj salonunda gerçekleştirilen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık suçları işlendiği belirlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raşitbey Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel