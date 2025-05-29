Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca yüklü miktarda para ve 3 lüks araca el konuldu.

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu.

Polis ekipleri, iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dolandırıcılar bu kez şasi numaralarıyla ikiz araç yöntemine başvuruyor

Araç alım satımlarında yeni dolandırıcılık yöntemi
Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar

Serdal Adalı'dan Galatasaray'a: Rafa'nın anca formasını alırlar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.