Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca yüklü miktarda para ve 3 lüks araca el konuldu.
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu.
Polis ekipleri, iş yerini mühürledi.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel