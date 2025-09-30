Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

NEVŞEHİR'de, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raşitbey Mahallesinde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'fuhşa teşvik', 'fuhşa aracılık' ve 'fuhşa temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,