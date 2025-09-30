Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.