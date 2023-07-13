Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü önündeki halk otobüsüne böyle çarptı: 9 yaralı
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Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta duran diğer halk otobüsüne arkadan çarptı. Halk otobüslerinde bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü önündeki halk otobüsüne böyle çarptı: 9 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta duran diğer halk otobüsüne arkadan çaptı. Halk otobüslerinde bulunan 9 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza bu gün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen 50 HO 1007 plakalı halk otobüsü, Ziraat Bankası kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 50 HO 1058 plakalı halk otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle halk otobüslerinin camları patlarken otobüs içerisinde bulunan 9 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.