Nevşehir'de firari sanık yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin yakaladığı firari sanık, tutuklandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin yakaladığı firari sanık, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılanmasına devam edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan E.K, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Tutuklanan firari sanık, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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