Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Derinkuyu ilçesinde çalışma yaptı.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin Çakıllı köyünde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, hükümlüyü yakaladı.

İ.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.