Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir ve İstanbul adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K, emniyet ekiplerince yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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