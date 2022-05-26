Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir ve İstanbul adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K, emniyet ekiplerince yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel