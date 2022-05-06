Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title