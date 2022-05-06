Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.