Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel