Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
GÜLŞEHİR, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gülşehir adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen F.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Behçet Alkan - Güncel