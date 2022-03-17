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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

GÜLŞEHİR, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gülşehir adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen F.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, Güncel, Haberler

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