Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yakalanması için kent merkezi ile Ürgüp ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.K, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ile 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan H.G. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
