Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yakalanması için kent merkezi ile Ürgüp ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.K, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ile 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan H.G. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.