Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.C, ile "cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan M.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.