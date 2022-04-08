Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.C, ile "cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan M.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

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