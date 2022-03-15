Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya adli makamlarınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 9 yıl 11 hapis cezası verilen E.D. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan A.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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