Nevşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Nevşehir'de, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla "Kararlılık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan katılımcılar, buradan sloganlar eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü.

Platform adına açıklama yapan Tuncay Sesli, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yola çıktığını belirterek, filonun insani yardımın yanı sıra tüm insanlığın umudu ve ortak vicdanını taşıdığını ifade etti.

İsrail'in hukuk tanımadan katliama devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sesli, "Filistin davası, tüm Müslümanların ortak meselesidir ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs'ün özgürlüğü, onurlu bir barışın ön şartıdır. Yürüyüşümüz, siyonist işgalin tüm dayatmalarına karşı duruşumuzun ve Filistinli kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesine olan inancımızın bir göstergesidir." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.