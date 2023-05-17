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Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan hükümlü yakalandı

Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Nevşehir'de, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Acıgöl ilçesinde olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Güncel Haberler

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