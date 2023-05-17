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Nevşehir'de FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Nevşehir'de FETÖ/PDY üyesi yakalandı

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Nevşehir'de Silahlı Terör Örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Nevşehir'de Silahlı Terör Örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan "9 Yıl 4 Ay 15 Gün" kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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