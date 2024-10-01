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Nevşehir'de Fabrika Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'de Fabrika Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
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Nevşehir'de bir fabrikanın servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu kritik.

NEVŞEHİR'de, sürücünün kontrolünden çıkan fabrika servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nevşehir-Acıgöl karayolu Karacaören mevkisi yakınlarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Uğur B. idaresindeki 50 DT 135 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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