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Nevşehir'de ev ve iş yerinde yangın

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de ev ve iş yerinde yangın

Nevşehir'de ev ve iş yerinde çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Nevşehir'de ev ve iş yerinde çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Paşa Mahallesi Işıksaçan Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. İkamette yaşayan yabancı uyruklu A.A, yangını söndürmek isterken alevin etkisiyle bacağında yanık oluştu.

A.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2000 Evler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesindeki bir iş yerinde ise elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangınlar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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