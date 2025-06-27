Nevşehir'de Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren E.Y., mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda E.Y., tartışma sonrası eski eşi Servet Nur Şahin'e ateş etmişti.

Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Y. ve maktul Servet Nur Şahin'in yakınlarının avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve sanığın avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık E.Y, savunmasında pişman olduğunu belirterek, maktulün yakınlarına başsağlığı diledi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık E.Y'yi "eski eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanığa "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Olay

Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta 12 Şubat'ta çıkan tartışmada E.Y, eski eşi Servet Nur Şahin'e tabancayla ateş etmiş, yaralı kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Y, polise teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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