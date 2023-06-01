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Nevşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri devam ediyor

Nevşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri devam ediyor

Güncel Haberler

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi bünyesinde, anne ve anne adaylarına yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor. Yapılan son seminerde 19 vatandaşa 'UYUMA' uygulaması ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nevşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi bünyesinde, kurs merkezlerinde ve çeşitli yerlerde anne ve anne adaylarına yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor. Yürütülen çalışma çerçevesinde; Nevşehir ADEM (Aile Destek Merkezi) Dikiş Nakış Kursu katılımcıları, YEDAM personeli ile birlikte 19 vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında eğitim semineri verildi.

Eğitim semineri sonrasında 'UYUMA' uygulaması ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Nevşehir Güncel Haberler

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