Nevşehir'de elini kıyma makinesine kaptıran çocuk yaralandı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı. Başdere köyünde, kurban etlerinden evde kıyma çeken ailesinin yanında bulunan T.Ö. (4), elini kıyma makinesine kaptırdı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Ö'nün elini, elle çevrilen makineden kurtardı. Parmaklarından yaralanan T.Ö, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Behçet Alkan - Güncel Nevşehir Başdere Güncel Haberler

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