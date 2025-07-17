Nevşehir'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesi'nde mutfakta ucu açık kabloya dokunan 4 yaşındaki İ.A, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Aile, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi fakat çocuk, hastanede kurtarılamadı.

Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ.A, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde mutfaktaki kombiye bağlı ucu açık kabloya temas ederek akıma kapıldı.

Ailesinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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