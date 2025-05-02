Nevşehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Nevşehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 57 ekip ve 207 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 492 kişi ve 593 aracın sorgulandığı uygulamada, 35 metruk bina, 92 iş yeri ve otobüs terminalleri kontrol edildi.

Toplam 28 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı çalışmada, aranan 12 kişi yakalandı.

Ayrıca yakalanan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.