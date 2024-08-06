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Nevşehir'de düğün konvoyu kaza yaptı: 2'si ağır 13 yaralı

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Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, 50 AED 856 plaka otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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