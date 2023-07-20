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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Y. (82) kullandığı traktörle Hatipoğlu Mahallesi'ndeki evinin önünde manevra yapmak isterken araç devrildi.

Traktörün altında kalan Mehmet Y, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Tragger Güncel Haberler

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