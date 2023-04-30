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Nevşehir'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın öldü

Nevşehir'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın öldü

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Nevşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir- Aksaray kara yolunda, seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 38 AAF 765 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi çıkışında yoldan çıkarak devrildi.

Otomobil sürücüsü Metin A. ile beraberindeki Ayten A. yaralanırken, 81 yaşındaki Döndü A. yaşamını yitirdi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Döndü A'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Aksaray Güncel Haberler

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