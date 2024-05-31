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Nevşehir'de dere yatağını temizleyen iş makinesi selde zarar gördü

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Nevşehir'de dere yatağında temizlik yapan iş makinesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

Nevşehir'de dere yatağında temizlik yapan iş makinesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

İl genelinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, merkeze bağlı Nar beldesinde kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağış sırasında, dere yatağında temizlik çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi sel sularının içinde kaldı.

Operatör kendi imkanlarıyla kurtulurken sel suları iş makinesine zarar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Güncel Haberler

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